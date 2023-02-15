看好疫情解封後的高端旅遊商機，頂級飯店相繼動工，三井不動產集團花園系列飯店動工儀式預定2026年開幕，四季飯店則有全聯加入打造燈飾活動，全聯響應今年「台灣燈會在台北」，全聯特別以25週年鉅獻為題，特別在四季飯店基地旁打造「光鑰未來 全聯25」LED數位迷宮燈飾作品，200支往天空投射的雷射光柱，以及以四季飯店為概念打造的光影沉浸秀，為2025年的開幕搶先帶來曝光與話題。

元利建設宣布與國際頂級奢華飯店集團「FOUR SEASONS」合作，於2025年在台北信義區亮相台灣首家四季飯店，飯店占地1552坪，以高抗震結構規劃三大空間，外觀設計找來曾操刀世界第一豪宅「英國倫敦海德公園一號」的普立茲獎建築大師Richard Rogers，採超優白LOW-E玻璃搭配金屬烤漆，營造前衛現代獨特感的地標建築；另規劃低度遮掩景觀電梯，預計將成為信義區新地標。

由左至右，臺北市政府觀光傳播局局長陳淑慧、交通部觀光局主任秘書林佩君、元利總裁暨全聯董事長林敏雄、四季酒店區域副總裁暨香港四季酒店總經理溥逹森 CHRISTIAN PODA。（元利建設提供）

元利建設總裁林敏雄表示，「四季飯店是國際認可的全球頂級飯店，加上元利建設的高品質建築設計，相信必定可以成為台灣第一的頂級飯店，提升台灣國際能見度。台灣首家四季飯店目前初步規劃地上31層樓、提供約260間房間，包含各式特色餐廳，而且頂樓還會有挑高設計打造成天際空間，可讓民眾欣賞到台北最美的景觀。」

三井不動產集團花園系列飯店動工儀式預定2026年開幕，動工儀式現場大合照。（三井不動產集團提供）

三井不動產集團台灣飯店事業繼「和苑三井花園飯店 台北忠孝」於2020年8月開幕之後，在台灣的第2個飯店開發案「敦化北路(暫)」也在今日正式舉行動工儀式，由國泰建設董事長張清櫆、地主國泰世華銀行總經理李偉正，以及台灣三井不動產董事長久一康洋等親自主持，本飯店開發案由國泰建設(股)公司負責建物開發，台灣三井不動產以租賃方式規劃為飯店，並且自主營運管理，建物規劃為地下3層、地上14層。2至14樓預計規劃約有185間客房，飯店迎賓櫃台位於最高樓層的14樓，為賓客帶來嶄新體驗。