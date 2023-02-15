台東縣長濱鄉台11線14日發生小客車追撞大貨車事故。（成功警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長濱鄉台11線14日發生小客車追撞大貨車事故。（成功警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長濱鄉台11線14日發生小客車追撞大貨車事故，7旬陳姓男子駕駛的小客車不明原因從後方追撞前方林姓男子駕駛的大貨車，小客車車頭嚴重損毀，陳男身體多處挫傷，無生命危險。警方到場協助陳男脫困，並實施呼氣酒精濃度測試，雙方酒測值均為0，詳細事故經過與肇事原因正由台東縣成功分局調查釐清中。

台11線追撞大貨車 小客車車頭全撞爛

成功分局表示，2月14日下午1時50分許，陳姓男子駕駛小客車北向南行駛在長濱鄉台11線直線路段，行經台11線與台30線岔路口（95.1K）北側自後方追撞。以往事故案例中，路口號誌從綠燈變換黃燈接續變換紅燈時，後方車輛未能注意前車已減速剎車或靜止停等，仍保持原先速度進而導致追撞，是常見的肇事原因之一。

成功分局交通組長黃冠儫提醒，駕駛因長途行車疲勞注意力不集中，或接聽電話、看手機分心，都可能造成自身未能注意前車動態與保持安全距離；另外，前車是否在接近路口前，突然變換車道導致後車反應不及，也是過往案例常見的可能因素。

黃冠儫提醒，用路人行車時應遵守道路交通安全規則規定，隨時注意車前狀況及兩車並行間隔，以策安全。