桃園市新屋高中擊劍隊日前也迎來國小生力軍加入練習。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋高中擊劍隊成立9年來，校內都無專屬練習場，流連禮堂、空地或校外場地克難練習，去年經桃市府教育局、校方與校隊協調，以不影響學生安全原則，擇定穿堂作練習空間，只是冬天寒冷、夏天高溫下，讓家長看不下去，認為校方消極看待，請鄉親協助尋找場地。對此，教育局表示，會持續與校方協調，助尋適宜場所。

新屋高中擊劍隊前年參與全中運高男組擊劍團體鈍劍拿下第三名，去年更勇奪同項目冠軍。教練鄭秋蓮表示，目前隊員共9人，包括高中部6人與國中部3人，高中成員即將畢業，訓練進入調整階段，面臨校外俱樂部林立，許多選手都從小開始訓練，他們為讓擊劍運動向下扎根，提升新高擊劍隊競爭力，現也有4名國小生力軍加入培訓，也希望他們未來能進入新高國中部就讀，培養未來擊劍人才。

新屋高中擊劍隊成立多年皆無專屬練習場地，去年由教育局介入協調，會同校方、各校隊與教練，評估校內各場地。教育局說明，一般擊劍場地至少要長17公尺、寬1.5至2公尺，但練習空間約長10公尺就足夠，再考量學生安全因素，協調決議平日第8節進行體能訓練，第9節後在勤學樓中廊訓練。

不過，據了解，目前中廊場地「冬冷夏熱」實在考驗學生毅力，夏季氣溫高達38度、體感45度，冬季低溫10度、體感僅1度，再加上隊員還要穿著防護裝備。且擊劍隊日前才在校外找到練習空間，近日因屋主有其他用途，才剛搬過去又得搬回校內。有家長看不下去，認為校方不支持擊劍隊運作，跳出來徵求鄉親介紹適合場地，盼學校能安排更適合的場地支持擊劍小將練習。

新屋高中校長陳大魁說，經評估校內確實沒有非常適合練習擊劍的場地，去年協調擊劍隊至中廊練習，至今快1年時間，未接獲相關反映。陳強調，校方積極協助擊劍隊尋找練習場所，包括道具放置空間也協助安排，由於擊劍練習場要考量到其他學生安全，校方會謹慎處理。教育局也表示，若家長提出相關反映，會持續與校方協調，協助尋找適宜場地，同時持續關心選手練習狀況。