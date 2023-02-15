一名女網友說她的丈夫去世3年，大姑、小姑卻逼迫她24小時照顧婆婆，對方說因為她的丈夫當初有繼承父親遺產，她就有義務照顧婆婆，但她說當初公公幾乎把所有錢都給婆婆，那筆錢還被大姑、小姑管著，崩潰說「我快要60歲的人，是還有幾年能為自己活。」

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她的丈夫3年前去世，她的婆婆因拿到公公的遺產，她希望婆婆能拿該筆錢到護理之家好好養老，但她的大姑、小姑們認為她有照顧婆婆的責任，還說她的兒子有繼承父親財產，因此她就必須照顧婆婆；她為此詢問律師，律師說配偶死亡後，扶養對方父母義務就終止，但若同住就仍有扶養義務。

原PO說婆婆有自己的子女，論扶養義務，媳婦排第6順位，還說她這幾年照顧婆婆三餐，純粹是為了替2個孩子盡孫子女義務，但如今卻被大姑、小姑逼迫綁住生活，24小時照顧婆婆，她崩潰說「我好累，好想搬到好遠好遠地方，離她們遠一點，我快要60歲的人，是還有幾年能為自己活。」

其他網友留言「老公去世，夫家的事情跟媳婦沒有關係，媳婦跟婆婆沒有血緣關係」、「律師說了只要不同住就沒有義務了，但你自己似乎沒有勇氣搬走」、「同樣拿了老人家的財產，妳跟霉姑照顧一人一半，沒什麼完全妳在照顧，她在旁邊數錢，財產妳有分比較多嗎」。