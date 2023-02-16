一名網友因受傷休養，他與老婆決定把4歲孩子送回雲林老家讓父母照顧，因孩子患有氣喘，老家離工業區近，妻子就買了空氣清淨機與除濕機送到老家，沒想到他的母親就痛罵媳婦「我們家空氣就是比較髒」、「嫌髒就不要把我孫子送過來」，讓他趕緊解釋不是這個意思，但母親仍暴怒不領情。

該網友在臉書「匿名2公社」發文，他與妻子日前把4歲兒子送到雲林老家給父母照顧，因兒子有氣喘，老家距離工業區不遠，妻子擔心孩子健康，因此買了2台空氣清淨機和除濕機寄回老家，但妻子未先知會父母，沒想到父母受到宅配的貨品後，直接在家庭Line群組內暴怒。

因孩子患有氣喘，老家離工業區近，媳婦買空氣清淨機與除濕機送到老家，沒想到婆婆卻罵「我們家空氣就是比較髒」、「嫌髒就不要把我孫子送過來」。（翻攝自臉書「匿名2公社」）

因孩子患有氣喘，老家離工業區近，媳婦買空氣清淨機與除濕機送到老家，沒想到婆婆卻罵「我們家空氣就是比較髒」、「嫌髒就不要把我孫子送過來」。（翻攝自臉書「匿名2公社」）

原PO母親在群組傳訊息嗆「我們家空氣就是比較髒」、「我兒子也是這樣長大的 現在不也是健健康康」、「嫌髒就不要把我孫子送過來」，他與妻子解釋只是預防孩子氣喘發作，但母親仍不諒解，家族其他人也不敢出聲，他崩潰PO文「我到底該怎麼辦？還是我老婆這樣做真的很惡劣只是我們不懂嗎？」

其他網友留言「直接把太太退出群組，把小孩接回家，你回去讓媽媽照顧你」、「換回來，各自照顧自己的兒子」、「你是不會打回去自己安撫你媽媽說是你買的嗎⋯奇怪了，到底是誰的媽媽」、「你應該挺身而出說是你叫老婆買的」、「導火線的關鍵句『媽妳那邊的空氣比較髒』，這句話真的刺耳」。