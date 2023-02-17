1.美國總統拜登周四表示，美軍上周末擊落的三個無人飛行器「很可能與民間企業、娛樂用途或研究機構有關」，與2月4日被擊落的中國大型監控氣球沒有關係。他並表示希望與中國國家主席習近平就中國間諜氣球事件進行對話，「我們不是在尋求新冷戰」。

2.外電援引知情人士報導，中國政府擬對寧德時代與福特合作在美國建造磷酸鐵鋰（LFP）電池工廠的投資項目嚴加審查，以確保該中國電池巨頭的核心技術安全。這也進一步顯示美中兩國之間的地緣政治緊張關係正在影響商業交易。

3.路透報導，根據取得的銀行文件，全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）把存放在美國合作銀行Silvergate Bank帳戶裡的4億美元資金，轉入創辦人兼執行長趙小鵬的關係企業Merit Peak。幣安發言人沒有對轉帳一事多做解釋，僅表示該報導所引述的文件已經過期。

4.路透報導，軟銀旗下英國晶片設計公司安謀（ARM）的中國合資公司Arm China，去年淨利暴跌90%，僅剩下320萬美元，儘管營收成長30%。根據取得的文件，Arm China去年提列匯兌損失3700萬美元。Arm China是安謀產品在中國的獨家經銷商，其營收占總公司約20%～25%。消息人士表示，Arm China獲利大跌對安謀的影響不大，因為該公司交給安謀的是專利權費用。

5.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，在就業和CPI數據發布前，她就認為同事們在最近的升息（2月會議升息25個基點）上「不夠積極」。她並表示即將公布的數據並未改變她的觀點，為了讓通膨率回到央行設定的2%目標，聯準會應該將聯邦基金利率提高到5%以上，並保持一段時間。

6.聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示在2月會議上，他與克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特都建議聯準會應升息50個基點，他並表態支持在3月會議升息2碼，認為最終利率應升至5.375%，且應該最快速度到頂。

7.美國勞工部周四公布，上周（截至2月11日）初領失業給付人數周減1,000人，經季節性因素調整後為19.4萬人，少於經濟學家預估的20萬人。上周初領失業金人數4周均值為18.95萬人，周增500人。截至2月4日當周持續請領失業金人數增加1.6萬人，至169.6萬人，略超出市場預期的169.5萬人。

8.勞工部周四公布，1月生產者價格與上月相比加速上揚，最終需求生產者價格指數（PPI）急升0.7%，超出經濟學家預期的月漲0.4%，並創下去年6月以來最大月漲幅。與去年同期相比，1月PPI漲6.0%，雖較去年12月的年漲6.5%回落，但超出市場預期的年漲5.4%。1月核心PPI年漲5.4%、月漲幅拉升至0.5%，均超出市場預期的年漲4.9%、月漲0.3%。

9.紐約聯準銀行報告，去年第四季美國家庭債務增加3940億美元，創下20年來最大增幅，使總額達到16.9兆美元。導致家庭債務暴增的主要原因是所有貸款全面攀升，抵押貸款增加，而信用卡貸款更是創下自1999年開始統計以來的最大增幅。數據顯示債務違約的比率也在攀升，已經超出疫前水平。

10.費城聯準銀行2月製造業指數為-24.3，遠超出市場預期的-7.4和1月的-8.9。製造業投入價格指數為+26.5，高於1月的+24.5。製造業新訂單指數為-13.6，較1月的-10.9惡化。製造業就業指數為+5.1，低於1月的+10.9。製造業6個月資本支出展望指數為+7.5，較1月的+10.5下滑。製造業6個月狀況指數為+1.7，低於1月的+4.9。

11.美國商務部公布，1月新屋開工數下滑4.5%，以年率計為130.9萬戶，不及市場預期的136萬戶。建築許可成長0.1%，以年率計為133.9萬戶，不及市場預期的135萬戶。

12.最新公布的生產者通膨數據高於市場預期，使聯準會擴大升息幅度或延長升息周期的預期升高，周四美國10年期公債殖利率上漲5.4個基點，至3.861%，創下去年12月30日以來新高。美元指數漲0.15%，報103.95，盤中一度站上6周高點104.24。

13.周四紐約期油跌0.13%，收在每桶78.49美元，盤中一度跌至77.92美元。布蘭特期油跌0.28%，收在每桶85.14美元。美國可能進一步調升利率和美元走升不利於油價表現。

14.比特幣持續走高，周四急升逾10%，突破2.5萬美元大關，為2022年8月以來首見，盤中一度站上2萬5249美元，創下去年6月來新高。今年以來比特幣已經反彈漲50%，但仍遠低於2021年11月創下的歷史高點6萬8992美元。