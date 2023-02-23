儘管2022年營運受到大陸疫情封控政策影響不小，精星因轉型車用及工控有成，營運表現亮眼，2022年合併營收68.61億元，年成長52.06%，創下歷年新高，營業毛利為14.87億元，年成長40.57%，合併毛利率為21.67%，年減1.77個百分點，營業淨利為9.41億元，年增52.5%，營業淨利率為13.72%，年增0.04個百分點，稅後盈餘為6.75億元，年成長34.98%，創下歷年新高，每股盈餘為5.63元。

Tesla近期大降價促銷，打亂大陸電動車市場，且大陸電動車補助政策終止，衝擊大陸電動車銷售，雖然農曆年後電動車有恢復拉貨，但整體力道並不強，加上大陸基礎建設趨緩，讓精星保守看待上半年營運。

精星1月合併營收為4.38億元，年減10.84%，精星表示，第1季營運是全年谷底，第2季起會逐季往上，上半年看起來保守，希望能與去年同期差不多，全年將力批不低於去年。