北市警局預估連假北市各鐵（公）路車站、轉運站、觀光遊憩景點將陸續湧現返鄉、購物及出遊人、車潮，為維護連假期間本市交通順暢及行車秩序。（簡銘柱翻攝）

交通部高速公路局於2月25日（星期六）6時至12時針對國道1號（南下）實施高乘載管制。（簡銘柱翻攝）

112年和平紀念日228連續假期（2月25日至28日）即將到來，北市警局預估連假北市各鐵（公）路車站、轉運站、觀光遊憩景點將陸續湧現返鄉、購物及出遊人、車潮，為維護連假期間本市交通順暢及行車秩序，警察局特規劃交通疏導勤務，針對連假前1日（2月24日）忠孝西路、中山北路口等100處重要路口崗位，要求各分局派員提前於16時到崗加強交通疏導，其餘路口則於16時30分到崗，請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮。

交通部高速公路局於2月25日（星期六）6時至12時針對國道1號（南下）實施高乘載管制，台北市管制點計有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道口、成功路2段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路2段南下匝道口等8處，北市警局業妥適規劃交通管制及疏導勤務，全力維護交流道周邊交通順暢，同時籲請民眾留意管制地點、時段，並注意行車安全。

另於112年2月25日至28日假期期間，針對轄內各觀光遊憩景點（如陽明山、兒童新樂園、士林官邸及木柵動物園等）、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，亦增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致。

北市警局呼籲和平紀念日連假期間欲前往陽明山、兒童新樂園、士林官邸及木柵動物園等觀光景點或各百貨娛樂場所之民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，北市警局將針對本市易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊，並請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。