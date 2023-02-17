博鰲亞洲論壇2023年年會 3／28實體形式舉行 11:312023/02/17 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 博鰲亞洲論壇2023年年會3月28日至31日舉行。（觀察者網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據微信公眾號「博鰲亞洲論壇」消息，博鰲亞洲論壇2023年年會定於3月28日至31日在海南博鰲舉行。年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」。 今年的年會將完全以實體方式舉行。屆時將邀請各國政商學媒等各界代表，圍繞年會主題以及「發展與普惠」、「治理與安全」、「區域與全球」、「當下與未來」四個領域議題展開討論，共商疫後世界發展大計，促進國際團結與合作。 #年會 #博鰲亞洲論壇 #2023年 #3月 #28日 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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