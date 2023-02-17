據微信公眾號「博鰲亞洲論壇」消息，博鰲亞洲論壇2023年年會定於3月28日至31日在海南博鰲舉行。年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」。

今年的年會將完全以實體方式舉行。屆時將邀請各國政商學媒等各界代表，圍繞年會主題以及「發展與普惠」、「治理與安全」、「區域與全球」、「當下與未來」四個領域議題展開討論，共商疫後世界發展大計，促進國際團結與合作。