七日孅首家手搖店進駐大安區延吉街，飲料標榜草本味道與不同茶種口味不衝突，人氣主打鮮孅完美紅、烏龍奶茶、港式奶茶、鮮榨檸檬紅。（七日孅提供）

令人期待的228連假要到了，不少民眾計畫在4天連假出遊，消除補班補課的辛勞。手搖飲品牌「甲文青」推優惠，會員消費滿額就送8折優惠券；「七日孅」即日起至3月13日全品項第二件5折。

手搖也能健康低負擔，甲文青無咖啡因且富含豐富維他命C的「芭樂檸檬」，成為受歡迎的飲品之一，兩種水果的香甜加上酸爽口感，相當適合聚餐解膩，凡於25日至28日活動期間，甲文青會員累積消費滿200元即送8折優惠券，不限領取張數；另外於甲文青官方臉書粉絲專頁置頂貼文拍下「最喜歡的飲品」照片並留言分享，就有機會抽中700ML環保杯（1名）和300元多品牌即享券（3名）。

漢方機能草本茶飲品牌「七日孅」進軍手搖飲市場，首家台北實體店2月盛大開幕，以七日孅孅盈配方為基底搭配時下消費者喜愛的品項，研發出輕盈、少負擔的手搖杯飲品，即日起至3月13日，店內消費全品項第二件五折，3月14日白色情人節還有第二杯七元優惠。