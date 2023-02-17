高雄市工務局啟動2023年度優良公寓大廈評選活動，即日起至4/14截止報名，為迎接電動車時代來臨，2022年度開始針對評選參考細項部分，新增「同意住戶設置電動汽機車充電設備」項目納入評分，得獎社區將獲市府頒發獎盃與獎勵金，每組前3名由高市府依序頒發特優奬、優等奬及優質獎獎盃且各取2名，另再頒贈獎金分別為1萬元、6000元及2000元。

高雄市工務局長楊欽富表示，現今許多大樓為響應節能減碳已於公共空間全面使用LED省電照明，亦有自動化系統之設置及安全與門禁管理，另外去年度多數參選大樓也針對頂樓等公共使用空間綠美化或設置太陽光電發電系統，及為達無紙化、數位化等目標均已朝向e化社區管理模式。

此外，考量近年中央及各地方政府積極推行節能減碳政策以及推動電動車使用，並鼓勵社區大樓設置充電站，自2022年度開始針對評選參考細項部分，新增「同意住戶設置電動汽機車充電設備」項目納入評分。

楊欽富進一步表示，2023年度優良公寓大廈評選獎項依照建築物使用執照年度分為雄勇及雄青組評選，雄勇組為2014年(含)前領有使用執照之公寓大廈，雄青組為2015年(含)後領有使用執照之公寓大廈。

每組前3名由市府依序頒發特優奬、優等奬及優質獎獎盃且各取2名，另再頒贈獎金分別為1萬元、6000元及2000元。亦針對社區特殊成就或貢獻，由評審委員選定頒發評審鑑賞獎。(記者張雅雲/高雄報導)