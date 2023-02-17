高雄一名黎姓女騎士因逆向騎車，與于姓女騎士發生擦撞，警消獲報到場時，黎女竟從河堤岸慢慢地「滑進愛河」裡，消防隊緊急下水救援，沒想到黎女不僅拒絕上岸，還對消防人員潑水，甚至直接在河裡「游泳」，讓現場警消人員看傻了眼，鬧了好一陣子才成功把人拉上岸，原來黎女是為了躲避酒駕才異想天開滑入愛河裡「戲水」。

據了解，三民二分局昨（16）日晚間7時20分許獲報，在三民區裕誠路及河堤路口發生一起交通事故，一名越南籍黎姓女騎士（43歲）沿河堤路慢車道北向南逆向行駛，與于姓女騎士（32歲）沿裕誠路東向北右轉裕誠路慢車道發生擦撞。

警方抵達現場後，黎女竟從堤岸慢慢「滑進愛河」裡，不願配合調查及救援，雖然河水看似不深，大約只到黎女的腰部，但消防人員仍拉著救生圈下水搭救，沒想到黎女不僅不願上岸，甚至一邊後退一邊對消防人員瘋狂潑水，最後甚至在愛河裡「游」了起來，讓岸上警消都看傻了眼。

最終黎女因體力不支，在消防隊員勸說下，她才配合上岸，消防隊出動橡皮艇下水將她載到岸邊，並踩上救生梯上岸，才結束這場鬧劇。

由於黎女身上散發濃厚酒味，經送醫救護並抽血換算酒測值為 0.67Mg/L，涉犯刑法公共危險罪，經了解，黎女是因酒後與前夫吵架，負氣騎車出門散心，卻發生交通事故，為躲避查緝才滑入愛河裡「戲水」。

另初步研判黎女不依規定駛入來車道，可依違反道交條例第45條第1項3款，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，確切肇因將由交通大隊進一步分析研判。

女騎士肇事「滑入愛河秀泳技」，狂撥水拒救援，上岸傳出「這味道」完了。(警方提供)

女騎士肇事「滑入愛河秀泳技」，狂撥水拒救援，上岸傳出「這味道」完了。(警方提供)

女騎士肇事「滑入愛河秀泳技」，狂撥水拒救援，上岸傳出「這味道」完了。(警方提供)

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