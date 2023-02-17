每個人做事方法不同，有的人做事只求及格能過關就好，有的人則是不管事情大小，總會盡心盡力做到完美，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、金牛座、獅子座不管任何事情都會做到最好，因自我要求高，所以絕對不會隨便敷衍，讓人非常佩服。

▍處女座

處女座求好心切，不管是工作或生活上，總是要求多、規矩多、標準高，如需把事情做到最好，處女座會全力以赴，他們很要強，別人會看到的地方，一定要呈現正面的，因不想被人嫌，他們會很介意。

▍金牛座

金牛座做事踏實，不怕操，不喜歡耍小聰明矇混過關，要做就得扎扎實實的看到成果，事情交給他們會認真執行，碰到困難也會靠毅力克服，絕對完成任務，堅持到底這方面，金牛座就是能做到讓人佩服。

▍獅子座

獅子座有著爭強好勝的天性，不管任何大小事物，都想風光的做到最好，讓人豎起大拇指，而得到認可也會滿足獅子座的虛榮心，如職場上有人打分數，100分會是獅子座努力的目標，這樣才可以擺出高傲的姿態。