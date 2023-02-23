古代不少小國為了維持國家的安全與存在，會向附近的大國稱臣，並定時進貢珍寶、錢財甚至是美女。在朝鮮半島上的高麗國在元朝的要求之下，長達80年間進貢了50多次、共計1479名女子，不少家庭都不希望女兒遠嫁他國，因此想辦法讓女兒早婚、招女婿入贅，高麗的忠烈王只好下達禁婚令，逼迫高麗女子乖乖就範。

根據《韓國民族文化大百科事典》記載，在蒙古入侵高麗後，元世祖忽必烈對高麗採取懷柔政策，在公元1275年向高麗傳達詔書，要求雙方「結親」，高麗的忠烈王娶忽必烈之女為妻，且必須向元朝進貢美女，因此忠烈王在一開始送去了10名童女，此後元朝經常要求高麗進貢美女，少則兩年一次，多則一年兩次，一次進貢約10人，多的話則會達到40~50人。

高麗為了選拔貢女，特別設立「結婚都監」和「寡婦處女推考都別監」，負責尋找、徵集和運送貢女的相關事宜，起初貢女多為寡婦或逆賊、僧侶的女兒，但王族、貴族、官僚之女也逐漸成為選拔對象，且元朝的選拔標準也變得嚴格，要求必須是處女或童女，導致貢女的年齡層下降，多為13~16歲的少女。

然而此事在民間受到極大的牴觸，父母們絞盡腦汁要讓女兒躲避成為貢女的命運，因此形成了早婚以及入贅女婿（예서제，豫壻制）的風氣，找不到對象的少女則會剃光頭出家，甚至選擇結束生命，讓忠烈王頭痛不已，乾脆下達「禁婚令」，要求所有好家庭出生的少女，必須先向官府報告才能結婚。

據統計，元朝向高麗提出貢女要求25次，高麗主動進獻貢女32次，合計貢女達1479人，這些貢女到達元朝後，大多飽受折磨，負責艱苦的勞動活動，有時甚至淪為奴隸，在有錢人之間被買賣；不過也有地位特殊、享受榮華富貴的貢女，像元順帝所娶的奇皇后就是代表性例子，且元順帝也在登基上位後，頒布了禁止貢女的詔書。