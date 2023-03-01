大陸爆紅吃播網紅「浪胃仙」食量驚人，過去曾經從中午12點暴食吃肉到凌晨2點，自2018年開始拍片至今狂吸上千萬名粉絲追蹤，而一直留著長髮、打扮中性又會化妝的他，過去曾一度被誤認為是女生，後來被前老闆爆料是男生後，他也出面澄清性別為男性。但近日他出席朋友的婚禮時，整個人竟180度大轉變，讓不少網友全驚呆。

浪胃仙過去因食量較大，每天又吃大量的食物，身材始終都是胖胖、肉肉的，但後來開始重視形象後，不僅開始留長髮也不再戴眼鏡，甚至還開始男扮女裝、化妝拍攝影片，近期他更是精心打扮出席一名網紅的婚禮。當天雖穿著一身連身的黑色褲裝，但整個人瘦了一大圈，加上精緻妝容與飄逸浪漫捲髮及高跟鞋，瞬間變成女人味十足的骨感辣妹，與先前油膩大叔的模樣差了十萬八千里，讓不少網友看到他的近照後都忍不住表示「這誰啊！完全認不得」、「瘦好多啊！以前很壯的」、「我一直以為他是女的，看熱搜才知道是男的」、「這也差太多了吧！完全認不出來是同一人」意外成為熱門話題。

而浪胃仙看到網友討論後，也在抖音上發出瘦下來的影片，表示「更喜歡現在的自己」看起來也比過去自信許多，因此他也在影片中鼓勵大家都能打從心裡喜愛真實的自己，獲得不少人讚賞。