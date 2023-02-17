為期3天的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）17日揭幕，烏克蘭總統澤倫斯基在開幕儀式上敦促各國領導人達成協議、交付武器、作出決定。他說：「我們需要動起來，我們需要加速⋯⋯我們除了團結別無選擇。人民、歐洲和自由，都不能被妥協。」

澤倫斯基一年前親自出席慕尼黑安全會議，他在會上譴責西方多年來對莫斯科的姑息，一周後俄軍大舉入侵烏克蘭。如今戰爭將滿周年，澤倫斯基當地時間17日下午透過視訊為今年的慕尼黑安全會議開幕，他首先感謝盟友迄今提供的援助，但也不諱言告訴與會國家領袖、代表：「我們當時想聽到有人說『烏克蘭，我們與你們同在』。不幸的是，我只在俄軍飛彈襲擊烏國領土後才聽到這句話。」

澤倫斯基還說，烏克蘭不是莫斯科發動這場侵略戰的終點，俄國總統普丁將派兵前往其他前蘇聯加盟國。「在我們談論如何用現代化坦克加強防禦時，克里姆林宮正設法消滅摩爾多瓦。」他直言：「耽擱一直是個錯誤，到現在也還是。」

同一時間，普丁與白俄羅斯總統魯卡申柯在莫斯科會面，討論如何在烏東地區奪下更多領土。魯卡申柯昨日罕見召開外媒記者會，強調只有在「基輔軍隊先發動攻擊」的情況下，白俄才會與俄軍並肩作戰。對

《紐約時報》指出，這場戰爭估計還得再打一年，團結的呼聲將受到考驗，尤其現下還看不出有哪一方能取得突破；與此同時，持續支撐烏克蘭禦敵帶來的成本，在西方盟國之間形成新的壓力。