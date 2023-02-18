根據CNN報導，位於美國密西西比州北部的阿卡布特拉小鎮（Arkabutla）在當地時間17日上午11時（台灣時間18日凌晨零時）左右，發生一起大規模槍擊事件，造成6人死亡。兇嫌為一名男子，實際身分和犯案動機還不清楚，目前警方已將他拘捕到案。

據當地警方表示，目前已知死者之一為兇嫌的前妻，其他受害者可能是兇嫌的家人，另外還有一人受傷。一名目擊者指出，兇嫌身穿迷彩服，行兇後打算逃離現場時，員警及時趕到將他逮捕，並在他的車上找到數把手槍和獵槍。據悉，兇嫌單獨一人犯下這起大規模槍擊案。

另一名19歲目擊者表示，整起事件難以置信，「這裡應該是個平靜的地方。」根據美國2020人口普查資料，阿卡布特拉小鎮（Arkabutla）鄰近阿卡布特拉湖（Arkabutla Lake），是當地人釣魚休閒的場所，小鎮上只有不到300位居民。

根據非政府組織「槍支暴力檔案」（Gun Violence Archive）的記錄，僅今年以來，包括阿卡布特拉小鎮在內，美國已發生73起大規模槍擊事件。4人或4人以上死亡以及更多人受傷被定義為大規模槍擊事件。