行政院發言人陳宗彥昨(17)日遭控11年前在台南市政府任職期間接受性招待，陳宗彥雖火速駁斥，仍在昨晚請辭獲准。台北市議員鍾沛君今(18)日點名當時的台南地檢署檢察長費玲玲，直呼「細思極恐」。

鍾沛君今在臉書指出，陳宗彥爆發性醜聞後閃電下台，輿論關注焦點都放在「小芸有空嗎？」或「勾三秀六」，但真正細思極恐的，卻是當時的台南地檢署檢察長費玲玲。

鍾沛君指出，這事若是發生在台北市，例如工務局水利處就曾被查獲，公務人員接受現金賄賂，且喝花酒性招待，對價包庇圖利業者，最後下場就起訴判刑。陳宗彥與酒店業者過從甚密，不僅買春還疑似接受招待，結果時任台南地檢署檢察長費玲玲卻簽結，讓承辦檢察官只能辦到妨礙風化，無法繼續追查時任台南市民政局長的金權性交易。

鍾沛君認為，費玲玲應該出面向社會說清楚講明白，當時為什麼要簽結？這案子絕對不能善罷甘休。

踢爆此事的民眾黨立委陳琬惠也強調，陳宗彥接受性招待恐涉及司法不彰，2014年台南地檢署面對陳宗彥是否涉有貪汙治罪罪嫌，並未分案調查。針對費玲玲受訪時稱「不便受訪」，陳琬惠認為，面對性招待並協助業者開小差處理行政業務，明顯有貪汙疑慮，顯見台南地檢就是吃案，她將追究到底。