前行政院發言人陳宗彥日前被指出在11年前擔任台南市政府新聞及國際關係處處長等職務期間，疑似接受業者性招待，行政院長陳建仁今赴立法院備詢，國民黨立委曾銘宗詢問，是否會成立調查小組；對此，陳建仁回應，這件事情尊重司法處理，是發生在11年前，陳宗彥已經請辭，已經進入監察院調查，尊重他們的調查。

曾銘宗追問，「院長聽到這件事情時，是否有點震驚？」陳建仁回應「是有點震驚」；曾銘宗問，「你任命他當發言人要不要道歉？」，陳建仁表示「我任命他，是因為他有很好的行政經驗，是政府內很好發言人的角色，當時考量是這樣。」

曾銘宗指出，組閣18天，就有2名官員去職，要怎麼看？陳建仁說，關於國家運輸安全調查委員會主委的事情，也就要求他們一定要做調查，對於調查結果不滿意也有深入調查，他也自動請辭；至於陳宗彥的事情還在司法調查中，因為這件事情來龍去脈要更精確。

曾銘宗提到，陳宗彥長期在台南市政府服務，後來任命內政部政務次長，而提拔他的長官民進黨主席賴清德，要不要負政治責任？陳建仁表示，每個人任用政務官要看才能，以及能不能為民服務，增加行政團隊的能力，這件事情站在人才考量的立場，陳宗彥也在他的職務上表現不錯。