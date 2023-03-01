立法院新會期開議，行政院長陳建仁今晚間循例與民進黨籍立委餐敘，加強黨內溝通，而聊天的狀況相當融洽，民進黨立院總召柯建銘表示，這是長期以來，民進黨的傳統，開議以後行政院長就會請吃飯，今天是國防、內政，最主要是行政院和立法院之間要溝通。至於《全動法》引發爭議，柯建銘說，法案沒有一定的時程表。

柯建銘指出，院長剛剛上任，剛剛都是在談政策與法案，行政立法之間要如何配合，沒有錯，氣氛非常融洽，對於未來行政立法溝通有很大的幫助。

至於近期《全動法》引發爭議，柯建銘說，今天行政院都已經發表新聞稿，這表示有些被誤解的部分，都有機會說明清楚，這個法案沒有一定的時程表，還沒送進立法院的法案，會造成很多誤解，造成在野黨攻擊這要避免。

針對法案的部分是否能夠溝通，柯建銘說，吃飯的目的就是行政和立法院之間如何溝通，機制都是很完整的沒有問題。至於國防部不瞭解民意，柯建銘說，國防部對於《全動法》他們要有準備的部分，但法案還不是很成熟，造成一些誤解也不需要，要繼續溝通，這個法案沒有一定的時程表。