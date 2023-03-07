行政院長陳建仁先前說《全動法》要下架，南投縣立委補選民進黨蔡培慧險勝後，陳建仁談及此事又改口說「沒有要下架修法，要修得更好」。前立委郭正亮6日在《新聞大白話》節目指出，陳建仁用字不精確，事實上沒有下不下架，是國防部要重新「預告修法」，但也沒說要撤案。現在是反彈厲害怕影響選舉，如果賴清德當選、民進黨立委過半，那百分之百再推。所以《全動法》取決於立委哪一黨過半，和總統是誰選上。

郭正亮表示，陳建仁對法律的用字比較不精確，才會引起爭議，事實上沒有什麼叫「下架」。事實上是這樣：國防部要「預告修法」，那預告期結束，本來下一個動作是要送行政院。那現在大家都說你這個爭議太大，所以基本上他是要重來這個程序，就是要重新預告。

「就你這個版本大家不接受嘛！」郭正亮提到，所以你就回去開開公聽會，看是不是重新來一個版本？陳建仁的意思就是，看是不是要重新預告？如果是要下架，通常我們不會這樣講，都說「撤案」，不然你就撤案，不提了啦。所以他現在的意思就是說沒有撤案，他是要重新預告。

「因為是陳建仁講話，陳建仁講話我就原諒他，因為他真的不懂啦！」郭正亮指出，如果是柯建銘就不會講成這樣，因為這個版本爭議太大，所以他要回去修一修，再來重新預告，可是他並沒有說他要撤案，大家搞清楚。

郭正亮強調，現在只是說，民調那麼差，反彈那麼厲害，影響到賴清德跟立委的選舉，緩一緩，明年1月選後再說！可是1月之後保證再度預告，當然立法院還是要過半，所以還是取決於民進黨立委有沒有過半，和總統是誰選上？不然以民進黨的立場，這個法是一定再推的！如果賴清德當選，如果民進黨立委過半，那百分之百推。