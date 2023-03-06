行政院長陳建仁先前說《全動法》要下架，南投縣立委補選民進黨蔡培慧險勝後，陳建仁談及此事又改口說「沒有要下架修法，要修得更好」。前立委郭正亮今(6日)在《新聞大白話》節目指出，因為《全動法》爭議實在太大，所以明年1月選前不會再推。但因為美國已把《台灣政策法》有關軍事部分納入《國防授權法》，現在就缺兩塊，一個就是全民動員體系，另一塊就是認知作戰，需要台灣參與，所以這個是不會停的。

「我的個人判斷，因為爭議實在太大，所以他明年1月選前不會再推。」郭正亮強調，可是賴清德如果當選就很難講。因為這個案子顯然不是國防部自己提的。黃揚明說他有查，蘇貞昌那時候就找好幾個部門在討論要修這個法，那蘇貞昌會突然想到要修這個法嗎？「怎麼可能嘛，一定是國安會啦！那國安會會突然想到修這個法嗎？當然是美國嘛！」

郭正亮直言，合理的推論就是說，因為美國已經把《台灣政策法》有關軍事的部分都已經納入《國防授權法》，所以他現在就缺兩塊，第一個就是全民的動員體系。他覺得不夠完整，另外一塊就是認知作戰。「你沒發現這次要修的那個動員準備階段，就是為了這兩件事嗎？」本來所有的概念就在《台灣政策法》，據了解是集思廣益弄出來的東西，也包括台灣的參與，那個就是他們要推的東西，「所以這個是不會停的啦！」