29歲知名大陸女星孫怡，出道時憑著甜美臉蛋與清新氣質受到大眾矚目，之後又在電視劇《羋月傳》一炮而紅，2017年宣布與男星董子健結婚的她，卻在去年8月無預警官宣離婚，外界本以為孫怡需要許多時間療傷，沒想到她卻被拍到開著法拉利載閨密出遊的畫面，有網友們透露車牌號碼藏了1玄機。

近日，有名網友曬出一段偶然在機場高速公路上遇孫怡的畫面，據其介紹，當天孫怡開著一輛紅色法拉利，旁邊則坐著一位金髮閨密，雖然螢幕上稍微有些差距，不過孫怡看起來氣色紅潤，保養非常好，尤其是搭配她嚼口香糖的模樣，給人一種非常豪爽的感覺，讓該網友不禁感慨孫怡活得太精緻了。

孫怡的法拉利也成網友討論焦點。(圖/微博)

除此之外，孫怡所開紅色法拉利跑車也被眼尖的網友推測型號應該是Ferrari California 458，市價約台幣1150萬元，該車牌號碼也引起網友們的討論。據悉，「京A」車牌除了價值不菲之外，也是身分的象徵。另外，車牌的前兩位字母分別為「S和Y」，正好對應著孫怡「Sun Yi」的拼音字母。

翻看孫怡的社交帳號不難發現，她離婚後的狀態真的是越來越好，除了拍攝一系列絕美大片之外，還代言了廣告，並參與了綜藝節目的錄製，以及大型劇集的演出，就連晚會節目都有她的身影，演藝生涯相當成功。