蘭千山館文物未來是否繼續寄存於故宮？今日故宮院長蕭宗煌於立法院備詢時表示，傾向留在故宮，目前也在和蘭千山館的所有者林柏壽的後代密切討論，順利的話，預計5月31日有定論。

蕭宗煌表示，由於林家後代並非都待在台灣，而是在世界各地，討論往返都需要時間，他表示，「希望可以有更多彈性，期待可以留在故宮。」

至於從現在起到5月31日這段期間，蘭千山館文物的安全由誰負責？對此，蕭宗煌表示，「理論上會由故宮負責。」