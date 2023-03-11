人紅是非多，「館長」員工與供應商因銷售內幕對簿公堂。(林和生攝)

叱吒網紅界的「館長」陳之漢，除經營健身館本業，更跨界賣起便當、服飾，但日前一名在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦館擔任業務的劉姓男子，在臉書直播與網友分享銷售內幕，事後竟遭館長服飾供應商告上法院，認為危害商譽，請求賠償，但審酌後法官判決免賠，可上訴。

劉男開直播表示，「乳清有需要加減就好，服飾的話建議多出去看看別的品牌」、「開發產品的流程，就是廠商拿樣品來，公司也缺東西賣，然後就拍板開預購。實際的製程或產品細節根本沒人去研究，更不用說跑工廠盯環節」、「衣服穿不到真的就不用再買了……你們以為在支持老闆，其實都是廠商在爽而已」。

此語一出讓館長服飾供應商蔡男不滿，認為言論已對公司商譽造成損害，並造成公司營業額下滑而受有損失，因此要求賠償。

法官調閱劉男直播後的服飾業績發現，若如服飾店家所言，銷售額理應下滑，不過與前幾個月銷售額相比，仍高出許多，之後銷售額下滑，可能原因甚多，加上當時正值國內疫情上升階段，因此難以認定業績下滑與這次直播有關。因此判決免賠。