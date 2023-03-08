近日因為Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露南韓邪教內幕，讓「攝理教」教主鄭明析（정명석）令人髮指的惡行，攤在大眾面前，而有一名已脫離攝理教的前信徒，也發文揭露自己的所見所聞。

這名前教友在網路論壇發文，提到攝理教的牧師幾乎都是年輕女性，「教會裡只有女教友」，此外，教會已滲入南韓社會每一個角落，「（教友）包含檢察官等許多位高權重的人士，甚至還有藝人以及主播」。而教會也設置關係組織，包含英文班、模特兒培訓班等。

其實，台灣知名YouTuber阿滴及滴妹也承認曾加入攝理教，但6年前就和妹妹離開了，因為教會不斷表示鄭明析入獄是被冤枉，並表示上網查到的都是不實資訊，讓他對教會產生疑慮，加上價值觀不符，就和妹妹離開了。

而之前有網友挖出南韓女星鄭佳恩上節目時分享，曾因學費便宜，誤入某邪教經營的模特兒訓練班，某天她被帶去山中隱密處見「老師」，卻看到這名「老師」只穿泳褲，坐在類似溫泉的湯裡，身邊還圍繞著數名穿著泳衣的女性，所幸她最後脫離，並驚恐表示「好險沒有真的去見老師」，而她這段經歷，也被指和鄭明析爆出的爭議相當類似。