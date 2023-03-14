台中太平驚傳虐童案，3歲吳姓女童因父母做輪班工作，白天在霧峰區幼兒園就讀，3月3日開始下課、假日時間委託太平區35歲曾姓保母照顧，13日學校老師發現女童頭部及手腳多處瘀傷，通知家長並將女童送醫，其父逐報警對保母提告，訝然發現曾女為無照保母；太平警分局受理後除通報社會局，也依傷害罪及違反兒少法偵辦。

台中虐童＋１？3歲女童托養10天就被發現頭、四肢瘀青

吳姓女童父母因工作緣故，於今年3月3日送托曾姓保母24小時全日照顧，平時一有空檔就會去關心女童生活起居，本月13日女童由保母送至附幼兒園時，園方老師換尿病時發現女童頭部及手腳多處瘀傷、無法正常走路，立即通知消防人員前來並送往太平區長安醫院檢查。

女童家人PO文怒控曾姓保母，直言保母不滿女兒在樓梯玩，動手打女兒，事後一查才發現，曾女不但無保母執照，且連曾女先生也跟著動手打女童。

已知女童當天已出院，唯根據女童家人貼出的驗傷單，女童四肢挫傷，連胸腔、骨盆也都有挫傷，幾乎體無完膚。

對此，社會局表示，女童現由親屬接回照顧，女童父親已對保母夫婦提出傷害告訴。曾姓夫妻坦承對孩童施暴，涉及違反兒少權法第49條；且曾女沒有向社會局登記，沒有取得居家式托育服務登記證書，為違法收托，社會局將依兒少權法開罰。

太平警分局也受理吳父報案，並立即製作相關人等筆錄及檢具相關事證，訊後除依兒少保護通報社會局外，並已移送台中中地方法院檢察署偵辦。