Netflix紀錄片「以神之名：信仰的背叛」揭露數名韓國新興宗教領袖罪行，其中在台灣也有大批信徒的攝理教教主鄭明析性侵爭議再受矚目，攝理教內部似乎開始分裂，教會二把手鄭祖恩近日暗示鄭明析確實犯下罪行。

「以神之名」紀錄片公開後，片中被視為「邪教」的4個韓國新興宗教涉及爭議再次受到輿論關注，其中在台灣、韓國、日本、中國等地都有大批信徒的攝理教教主鄭明析的性侵爭議重新浮上檯面，韓國、台灣社群網絡都有許多前教徒出面分享離開攝理教的契機與經驗。

攝理教YouTube官方頻道今天上傳一則影片，影片中可看到在攝理教中被稱為「靈的見證人」的鄭祖恩在教會指導者聚會中表示，「雖然很害怕，但仍要面對真相」，「若過去犯下錯誤，現在正是清算的最好時機」，「默許與沉默是會讓歷史之船沉沒的行為」。

這則影片據稱是在12日京畿道盆唐某處教會拍攝，雖然鄭祖恩在影片中提到，「不要把在社會上引起的風波推給老師，老師已經很痛苦了」，但多數韓媒仍認為，鄭祖恩這番發言事實上已經證實鄭明析犯下的罪行。

本名金知善（譯音）的鄭祖恩在高中時加入攝理教，目前在教會中已成為被稱為「聖靈」、「後夏娃」的核心人物，也是被視為鄭明析接班人的攝理教二把手，她涉嫌協助鄭明析潛逃至中國等地。

影片曝光後，也有人在攝理教受害者社群上傳鄭祖恩在禮拜後和與會者進行聚會的錄音檔，根據影片及錄音檔，鄭祖恩表示，鄭明析的案件正依司法程序公正進行，「一切都按照證據資料及法律程序進行」，並表示「在上天面前說出真相」。

鄭祖恩表示，她1998年被傳教時僅17歲，對一切都很懵懂。她主張自己在過去10多年間只呼喊「靈性的愛」，並阻止女性接近鄭明析身邊半徑3公尺內；並說「我認為無論會受到什麼試煉，我都應先悔改，把真相說出來」。

鄭祖恩還指出，教會團代表過去一年內一直在阻止她說出這些話，顯示這次聚會內容並非與教會長老商議後發表。據韓國電視台MBN報導，攝理教以長老團名義發布聲明，全面否認鄭祖恩禮拜內容，也有意見認為，鄭祖恩是為了在教會中奪權才如此發言。

現年78歲的鄭明析在1982年創立愛天宣教會，之後改稱為基督教福音宣教會，又稱攝理教。他在2007年首次因性侵嫌疑首次被捕，後以強姦罪入獄服刑10年，2018年出獄，但在2022年10月再次因性侵教友遭羈押。

鄭明析原將在今年4月27日羈押期滿獲釋，但韓國檢方認為有必要延長羈押，目前正考慮就鄭明析對其他受害者犯下的同種犯罪追加起訴。大田地方法院日前開庭審理鄭明析案時也曾表示，考量被告的「特殊性」，不打算將審判拖到鄭明析獲釋，要求在3月底前結束對被告方申請證人的訊問，在羈押期內做出最終判決。（編輯：張芷瑄）1120313