明天「0＋n」就要正式上路，新冠肺炎疫情雖然趨緩，但卻引發另一波危機，疫情期間，國內醫院病患抗藥性菌株比率快速上升，其中又以人力不足的區域醫院最明顯，理應「比較毒」的醫學中心反而下降，到醫院就醫病患因為抗生素發生抗藥性，快要無藥可用。台灣感染症醫學會醫師直言，台灣感染科醫師在疫情期間不僅「多做沒有錢」，人才還嚴重匱乏，人力缺口上看800人，呼籲中央給人、給錢。

台灣感染症醫學會秘書長黃建賢呼籲中央，重視抗藥性。鄭郁蓁攝影

衛福部長薛瑞元表示，目前衛福部正規畫將感染科改為部定次專科，但還有一整套的配套需要制定，最慢明年上路。

新冠肺炎肆虐以來，原本在醫院中管理感染管控、抗藥性藥物管控的感染科醫師，被抓去做防疫，要管隔離病房、群聚管控、各科別的感控計畫、動線管理等，以至於原本的抗生素藥物管理工作只剩不到一半人力。

新光醫院感染科主任、台灣感染症醫學會秘書長黃建賢指出，感染科醫師防疫期間多兼的防疫工作不僅無法核健保費用，多做沒有錢外，更嚴重的是，因為人力不足，嚴重導致病患抗藥性發生，抗藥性發生率越高，能用的藥就越少。」

黃建賢指出，相較於醫學中心，疫情期間台灣區域醫院抗藥性菌株比率明顯快速上升！以抗藥性菌「抗碳青黴烯類肺炎克雷白氏桿菌（CRKP）」為例，2022最新統計顯示，醫學中心加護病房檢出抗藥性比率為38.4％，相較前一年增幅為1.9％；但區域醫院檢出抗藥性比率則上升至48.9％，相較前一年增幅高達13.5％，增幅是醫學中心的7倍。

台灣感染症醫學會理事長王復德則表示，不論是癌症或是其他手術開得再好，一旦病人發生抗藥性細菌感染，「一切都白費了」。但是除了原本的病人，院內的疫情控制、抗生素管理、感染管制管理，都是感染科醫師、感染管制師和感染醫檢師等感管人才負責，但都未算在健保給付，導致許多人才出走。而相較15年前，一年約有40多人報考感染科，去年僅剩20人報考，人數減半；加上老醫師逐漸退休，人力嚴重不足。

依照目前醫院評鑑規定，每500床需配置一名感染科醫師、每250床需配置一名感染管制師。但黃建賢表示，若以南韓每百床需1.2名人力計算，台灣僅用六分之一要做到相同的感管結果；而根據統計，目前全台感染科醫師醫學中心僅153位、區域醫院僅139位，依照韓國標準，台灣缺口高達821人。

感染科醫學會建議政府，將抗生素管理等感管相關業務也納入健保給付，讓感控人力獲得正向回饋進而回流外，也希望能夠將感染科成為部定專科，掌握人力並合理配置。

對此，薛瑞元表示，目前已請學會針對抗生素管控、醫療院所的感染管制提出計畫，再來審視健保給付的可能性。至於感染科，現行為內科系之一分科，將朝認定為「部定次專科」方向規劃，以確保人力管控。但因還需要規劃配套措施，包括訓練醫院如何認定、訓練課程制定和師資認定等，要視規劃進度決定何時實施。他也承諾，最慢明年應可上路。