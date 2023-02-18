一名年約50歲女子日前單獨求診泌尿科時表示，想與老公運動卻總是等不到丈夫老公勃起，丈夫也不願面對問題，最後因丈夫排尿速度變慢，擔心攝護腺肥大的危機，女子陪同丈夫就診泌尿科時，才終於解決丈夫硬度不足問題。醫師表示，逾半數40歲以上男性有不同程度的勃起障礙，且近5成男性高估自己的勃起硬度。

亞洲大學附屬醫院泌尿科醫師邱鴻傑表示，據調查，逾半數40歲以上男性有不同程度的勃起功能障礙，全台超過百萬男性恐為勃起功能障礙所苦，然而，一項台灣研究指出，所有年齡層男性都低估了自身硬度不足的問題，50~59歲男性僅3%男性認為自己有硬度不足，實際透過國際性功能指標(IIEF-5)問卷調查表評分，盛行率竟高達31%，相差近10倍。

邱鴻傑表示，高達45%的男性對自己的硬度預期高於伴侶，他在診間也很少看到伴侶會一同就診，若伴侶間對硬度認知有所差異，男性面臨硬度不足的病程將更長，所以男性應將性事上的認知有落差視為一大警訊。

他並提醒，男性若明顯感受到硬度下降達一段時間，就應該尋求專業協助，市面上有許多宣稱可以助硬的偏方藥物或道具，除了可能造成金錢上的損失之外，更可能會傷身、得不償失。