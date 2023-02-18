桃園市警察局17日晚間與市府相關局處同步實施全市擴大性臨檢專案勤務，其中查獲治平案件1件6人、毒品案件113件121人、毒品重量共達8.342公斤；非法槍械案件3件5人、查獲非制式槍枝3支、子彈27顆；緝獲其他重要逃犯共47人，共計查獲各類案件1107件1236人。

警方表示，桃園市長張善政於2月7日首場治安會報中，特別指示警察局要與市府各局處橫向合作、加強維護社會治安，桃園市政府警察局13日至17日，配合內政部警政署執行「除暴掃毒專案行動」外，17日晚間統合市府相關局處同步實施全市擴大性臨檢專案勤務，展現除暴掃毒決心。

專案由警察局統合桃園市教育局、社會局、都市發展局、經濟發展局、消防局、衛生局、勞動局、環境保護局等單位組成聯合稽查小組執行聯合稽查，針對轄內舞廳、夜店及汽車旅館等有治安顧慮場所強力臨檢掃蕩、稽查，對違法（規）營業處所，除依法偵處外，特透過執行罰鍰、停業、歇業、撤照等行政措施，具體展現桃市府跨局處聯合臨檢稽查，全力取締違法的行動力，桃市警局長吳坤旭也於此次專案掃蕩勤務，親臨中壢分局主持勤前教育及視導臨檢治安顧慮場所勤務執行狀況，展現桃市府團隊維護市民安全的決心。

吳坤旭表示，犯罪分子若心存僥倖，意圖危害社會治安，將絶對無法逃脫警方的追緝及法律的制裁，查緝毒品為當前治安重點工作，未來將賡續不定期執行專案臨檢，並以新世代反毒策略，朝以「人」為中心追緝毒品源頭，以「量」為目標消弭毒品存在，期望透過全面掃蕩、查緝，還給市民一個乾淨、活力、安全的生活環境，使桃園市成為最宜居的健康城市。