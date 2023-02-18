菲律賓與中國在南海南沙群島的緊張局勢持續。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）18日造訪呂宋島碧瑤市的菲律賓軍官學校。他在軍校校友返校活動上表示，菲律賓「絕不會喪失一寸」領土。

小馬可仕在活動上發表講話時表示，「國家的地緣政治緊張局勢加劇，不符合我們的和平理想，並威脅到本國、地區和世界的安全與穩定。」

他矢言，「這個國家不會喪失一寸領土。我們將繼續根據憲法和國際法維護我們的領土完整和主權。我們將與鄰國合作，確保我們人民的安全。」據路透社報導，北京駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。

13日，菲律賓軍方指責中國海警船在6日使用「軍事級雷射」，照射前往南沙群島東部仁愛礁（亦稱仁愛暗沙，菲律賓稱為Ayungin Shoal）運送補給的菲國船隻，導致船員短暫失明。菲方就此向北京提出嚴重抗議，菲國總統小馬可仕也召見中國駐菲大使黃溪連。

這次事件引發了美國、澳洲、日本等國的譴責。中國外交部發言人汪文斌15日則重申，中方對包括仁愛礁在內的南沙群島「擁有無可爭辯的主權」。

然而，小馬可仕認為，雷射照射事件不足以啟動與美國這個長期盟友的《共同防禦條約》。1951年簽署的《美菲共同防禦條約》要求，美菲雙方在一方受到攻擊時援助對方。

小馬可仕告訴記者：「如果我們啟動這一防禦條約，我們正在做的事情就會升級，加劇該地區的緊張局勢，我認為這會適得其反。」

小馬可仕表示，他與中國駐馬尼拉大使討論了他所看到的中國海警船、海岸警衛隊和海軍的加劇緊張局勢的行動，包括雷射照射事件。