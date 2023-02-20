對於前行政院長蘇貞昌表態力挺賴清德參選2024，新北市長侯友宜回應，面對所有市民的需求，現在是全力以赴把事情做好，最重要的是中華民國在台灣這塊土地上的所有人都要團結，不管在兩岸穩定和平以及區域的穩定上，大家都要同心齊力，讓中華民國能夠永續繁榮。