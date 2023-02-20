蘇貞昌表態支持賴清德 侯友宜這樣回應 12:362023/02/20 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於前行政院長蘇貞昌表態支持賴清德一事，新北市長侯友宜認為大家同心齊力讓國家永續繁榮最重要。（呂健豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於前行政院長蘇貞昌表態力挺賴清德參選2024，新北市長侯友宜回應，面對所有市民的需求，現在是全力以赴把事情做好，最重要的是中華民國在台灣這塊土地上的所有人都要團結，不管在兩岸穩定和平以及區域的穩定上，大家都要同心齊力，讓中華民國能夠永續繁榮。 出席中菁會會長交接典禮 賴清德：台灣有能力成為日不落國 蘇貞昌公開挺賴清德 陳建仁：是相當優秀合適人選 開發金獲CDP最高A級肯定 實踐淨零碳排環境永續 #賴清德 #永續 #繁榮 #蘇貞昌 #表態 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 號召未來世代 擴大推動永續參與 04:102023/02/20 財經焦點 理想大地慶祝成人禮 推永續旅遊 04:102023/02/19 產業特刊 蘇貞昌術後首次現身 表態支持賴清德選總統 21:182023/02/19 政治 媒體人揪出陳宗彥妻也曾「違法」：凡走過必留下痕跡 12:042023/02/20 政治 中菁會會長交接 落實ESG拚淨零轉型 04:102023/02/20 地方新聞 新竹攻城獅對戰新北國王隊 賴清德冷靜、楊文科激動 16:392023/02/19 體育 侯友宜強調團結就是台灣共好 蘇貞昌表態力挺賴清德選總統 04:102023/02/20 政治要聞 南投立委補選藍綠互控抹黑 他轟陳宗彥涉性招待嗆賴清德 12:592023/02/20 政治 賴清德：新產業鏈重組 台企發揮關鍵力 04:102023/02/20 財經要聞 聚焦普發現金、交通建設 藍綠互嗆 04:102023/02/20 地方新聞 新聞透視》司法疑雲牽動政爭 指向2024大選 04:102023/02/20 政治要聞 如果賴清德民調輸「他 」 李永萍預言：2024民進黨恐會換人 09:002023/02/20 政治 賴侯2024對決最新民調出爐！若為三腳督 贏家都是「他」 11:592023/02/20 政治 「科學X永續」捷運彩繪列車開到台中 車廂變身科學教室 18:572023/02/19 生活 致力ESG 2050達成淨零碳排 04:102023/02/20 財經要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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