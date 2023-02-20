據微信公眾號「中國駐日本大使館」今天（20日）發布消息，近日，中方駐日本大使孔鉉佑分別辭行拜會日本自民黨幹事長茂木敏充、公明黨黨首山口那津男、立憲民主黨黨首泉健太等日本朝野政黨主要負責人。使館楊宇公使、張漪波公參參加有關活動。

孔鉉佑回顧了到任以來中日關係發展歷程，表示中日是近鄰和重要合作夥伴，邦交正常化以來兩國關係克服困難挑戰實現長足發展，交流合作持續深化，共同利益不斷擴大，為兩國乃至地區和平穩定作出積極貢獻。今年是中日和平友好條約締結45週年，雙方應始終把握兩國關係和平共處、友好合作的正確方向，重溫條約精神，堅持「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要政治共識，激發互動交流活力，挖掘合作共贏潛力，共同致力於構建契合新時代要求中日關係。

日方高度評價孔鉉佑任內為推進日中關係改善發展所作工作，表示日本各政黨高度重視對華關係，願積極推動同中方黨際交流和機制性對話，深化兩國高層交往和戰略溝通，推動日中關係健康穩定向前發展。

駐日本大使孔鉉佑辭行拜會日本友人

近日，孔鉉佑分別辭行拜會日本前首相福田康夫、自民黨前幹事長二階俊博、前眾議長、日本國際貿易促進協會會長河野洋平、日中協會會長野田毅等老朋友。使館張漪波公參參加有關活動。

孔鉉佑感謝日方人士為推動中日各領域交流合作，深化兩國理解互信所作貢獻和對其在任期間履職提供幫助支持，表示歷史證明中日兩國和平共處、友好合作是唯一正確選擇。當前中日關係機遇和挑戰並存，中方始終重視對日關係，願同日方共同努力，恪守中日四個政治文件精神，以兩國領導人重要共識為指引，用好今年中日和平友好條約締結45週年重要節點，進一步加強溝通交流，深化互利合作，妥處矛盾分歧，推動兩國關係行穩致遠。

日方高度評價孔大使為推進日中關係所作努力，表示日中關係面臨新的複雜環境，需要雙方牢記和平友好初心，加強各領域交流合作，為推動兩國關係沿著正確方向前進付出不懈努力。今後願繼續致力促進兩國官民各層級、各領域交流，維護兩國關係來之不易的發展成果，推動日中互利共贏取得新的成就。