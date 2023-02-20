立軒建設寵戶無極限！舉辦VIP派對落實永續服務

買房需要顧及的條件很多，其中就包含建商，「好的建商讓你上天堂」，這句話所言不假！深耕於林口且致力於永續服務理念的「立軒建設」，可謂寵愛住戶無極限，日前特別為住戶舉辦《Li's PARTY 緻立軒 致知音》，提供立軒迷最美好的一天。

《Li's PARTY 緻立軒 致知音》，提供立軒迷最美好的一天。(中時新聞網攝)

立軒建設是林口在地人最嚮往的建設公司，從建築外觀到內部公設空間的施作，皆有其堅持的美學，而這樣的作品是由生活、建築到藝術之熱情與體悟的堆砌，發展出立軒專屬的美學思維，凡住進立軒打造的房子，皆能感受其體現的美學感動。

而立軒建設也透過VIP PARTY，向住戶發布全新個案「立軒天玥」。業務經理陳奕安表示，這是專屬於住戶的夜晚，也因著有大家的支持與喜愛，立軒才能堅持建築之美，今年以全新個案「立軒天玥」再次向各位見面，再現立軒對建築品質的細膩與雕琢。

立軒建設藉由VIP PARTY發佈最新建案「立軒天玥」。 (中時新聞網攝)

「立軒天玥」甫推出，地段最令人津津樂道。立軒建設憑著精準選地眼光，長期深耕於林口，本次新推案「立軒天玥」也立足於此，就連建築師廖錦盈也表示，若要在台灣選一個新市鎮，一定會選擇脊椎主軸的一個點，而林口就是這樣的地方，更認為立軒建築絕對值得長期擁有。

VIP PARTY活動現場人潮熱絡，立軒住戶參與踴躍。住戶表示，事先有去看過立軒建設的其他案子，已經留下美好印象，加上地點是上上之選，因為想要進入蛋黃區；另有住戶表示，立軒建案給他們的感受很好，而且當時的銷售顧問事前還特別說明VIP PARTY活動，感受到他們的用心；也有人認為，立軒建設老闆的想法很好，因為他顧及到住戶在意的安全、衛生、清潔及空氣等等居住元素，所以當下毫不猶豫地下訂購入。

立軒住戶表示，立軒建設顧及到住戶在意的安全、衛生、清潔及空氣等等居住元素，所以當下毫不猶豫地下訂購入。(中時新聞網攝)

立軒建設表示，除了全面提升住戶的生活品質，也將致力於永續服務，並賦予建築生命，全面打造經得起的好建築，提供住戶住得舒服又安全得好宅。