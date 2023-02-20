去年底以1萬餘票惜敗的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，向屏東地院提起選舉無效之訴，其中蘇質疑一民眾截圖群組，要求屏東市各投開票所要求主任管理員開完票後先將結果傳至群組，蘇陣營先前多次質疑群組成立目的？20日準備程序庭，法院找市公所吳姓課長證實，只是首長想第一時間了解投票結果。

蘇陣營在法院提出群組截圖，質疑擔任屏東市公所選務中心主任的吳姓課長，為何在投票前將2名李姓男子退出群組後，隨即傳了一份開票表格，接著又將2人重新加入群組，難道想要隱瞞什麼？亦或檔案中有要刻意掩蓋何事？

對此，吳姓課長解釋，群組成員為137個投開票所主任管理員、加上多名幹事所組成，主要是聯繫選務工作及人力分配，目的並非選舉開票；當初傳出投票表格是首長希望能第一時間掌握初步選舉結果，才要求主任管理員協助填寫。

被退出2人因為不是公所員工，不希望額外增加對方工作，也不想麻煩人家，才會先將他們退出。

吳女也坦言，這份私下回報表與最後選舉結果還是有些許差距，但是畢竟開完票還需要經過幾道程序確認，最終結果才會送回選務中心，中間會有30分鐘至1小時的時間差。

她強調，這次選舉過程，在屏東市並無產生票數加總錯誤的情況。由國民黨推薦擔任監察員的何姓女子也證實，過程沒有發覺投開票有異。