明年1月台鐵掛牌轉型為公司，另EMU3000新自強號陸續加入營運，每列車都有一節騰雲座艙（商務車廂），需要車勤服務員，台鐵3月中旬舉辦甄選，正取30名、備取70名。

台鐵表示，車勤服務員是餐旅服務總所自僱人員，未來負責列車上各項播音、巡視車廂、防疫、安全維護宣導及售貨，協助維護列車安全等。報名資格包括大學以上畢業，英語能力全民英檢中級、多益550分以上（或相當等級合格者），或日語能力檢定（舊制3級、新制Ｎ4），3月中旬甄試，方式採單一口試（包括播音、問題判斷與分析、表達能力、應變能力）。車勤服務員月薪3萬256 元（內含本薪、勤務補助勞務酬給、加發勞務酬給、車勤勞務酬給及伙食勞務酬給等），售貨勞務酬給（每月約3千元至1萬元不等）另計，並依據實際加班情形另計勞基法所定延長工資及發給年終工作獎金、考核獎金、提供異地過夜備勤住宿，享有勞保、健保、提繳勞工退休金等。

台鐵表示，有意報考者詳見台鐵網站（https://www.railway.gov.tw首頁-關於台鐵-行政與人員招募-人員招募），或行政院人事行政總處（http://www.dgpa.gov.tw/民眾/事求人）網站內，下載甄試簡章，2月21日至3月6日止採掛號郵寄報名，郵戳為憑。