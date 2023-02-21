近期國內再鬧蛋荒，供不應求導致蛋價上漲引發民怨，國民黨立委洪孟楷直言，政府不願意面對問題，還想用內宣假象來麻痺自己，「離行政院最近的超市」也缺蛋，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦下班要不要順道來視察？了解一下民眾真正痛苦的感受，不要再被下面的人蒙蔽而活在自我感覺良好的世界裡。

洪孟楷指出，缺蛋問題持續延燒，看到政府除了宣傳沒有缺蛋好像也拿不出其他的辦法；今天下午約一點左右，他請同仁到離行政院、立法院最近的超市看看，蛋架上空空如也，甚至直接張貼出公告，因為蛋品供應吃緊而每人限購兩盒。

洪孟楷表示，這才是真實的民眾面臨的問題，陳院長、鄭副院長下班要不要順道繞過來看看，了解一下民眾真正痛苦的感受，不要再被下面的人蒙蔽而活在自我感覺良好的世界裡。

洪孟楷痛批，雞蛋買不到是事實，蛋價飆漲也是事實，即便有部份是外在大環境因素，但追根究底就是一開始政府不願意面對問題，還想用內宣假象來麻痺自己；當初蛋短缺問題開端的時候不即刻反應，等整體狀況浮現大家都買不到蛋時還不能承認來亡羊補牢，別以為用網路帶風向就可過關，假帳號發一百篇文能夠讓國人買到一顆蛋嗎？

洪孟楷強調，最基本的民生需求，政府如果都沒有辦法解決，這樣的政府真的與國人生活太過遙遠，反應問題是要為人民解決而不是找碴，這點請政府謙卑聽見人民真實的聲音。