高盛中國首席經濟學家閃輝在論壇上預測，今年大部分經濟增長動力均是來自消費，投資對經濟的支持將與去年持穩，出口則料較上年回落。她又預期，大陸民眾毋須動用到超額儲蓄，已可支持全年消費增速達到8.5％。

高盛給予A股及H股「增持」評級，該行中國首席股票策略分析師劉勁津預期，中資股未來12個月預測回報為20％，升勢料由之前的估值帶動，轉為未來以盈利驅動。

他續指，A股中長線將較H股有更多機會，因A股存在較多與政策相關的投資主題，而且相對港股更落後。該行尤其看好與中國消費相關股份，如電商、消費服務，以及「專精特新小巨人」，亦即在所屬行業中表現領先的中小企。

美國方面，高盛首席經濟學家Jan Hatzius認為，美國通膨今年可望回落至3％，美國聯準會可在不觸發美國陷入衰退的情況下，成功壓低當地通膨，預測全年實質經濟增長為1.7％。利率走勢上，高盛料聯準會今年3月、5月及6月分別各加息0.25％，利率將於6月觸及5.5％的高位。