攀登玉山主峰前哨站排雲山莊，室內禁止 煮，遭山友質疑變相強迫山友訂餐。玉山國家公園管理處表示，那是為維護住宿安全及生態環境；排雲山莊外側樓梯下方已規畫為煮水區， 並且設置塑膠透明簾幕，為山友遮風擋雨。

排雲山莊外側樓梯下方設置煮水區，加裝防風雨簾幕。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉管處表示，排雲山莊委外統一供餐，以減少廢棄物及廚餘全部運下山，保護野生動物原始生態習性，也避免因分散炊煮增加資源消耗及森林火災風險。

排雲山莊統一供餐是衡酌各方面考量後推出的登山服務，但考量少數因特殊餐飲需求，而無法訂餐的山友，在有限的空間，以及山莊廚房有食品衛生安全考量，無法供山友隨意進出，因此，將排雲山莊樓梯下方規畫為煮水區，讓山友簡易煮水加熱在山下事先整備完成的食物，並且設置塑膠透明簾幕，遮風擋雨。

由於排雲山莊1樓交誼廳空間有限，供餐時段訂餐者必須分兩梯次用餐，尖峰時間為下午5點至6點，其餘時段則開放所有山友使用，並請遵守無痕山林。