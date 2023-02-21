新北市傅姓男子在前天下午與友人在三重區重新路3段附近抽菸時，因為形跡可疑遭警方盤查，他一度冒用弟弟的身分證字號應對，結果因為背不出其他資料而被警方起疑，這時傅男藉故刁難警方執法，結果卻趁警方解釋時趁隙拔腿狂逃，但最後仍被警方壓制逮捕，更發現原來他是竊盜通緝犯，身上還找到毒品，全案依毒品危害防制條例及竊盜通緝法辦。

傅男與友人19日下午4時許在重新路3段附近的巷口抽菸時，這時新北市警局三重分局二重派出所警員陳毅峯、林承平巡邏經過，傅男一見員警就眼神游移、轉身躲避，詭異舉動反而引起警方注意，結果遭到盤查。

起初傅男謊報弟弟的身分證字號試圖蒙混過去，但警方核對身分後，覺得眼前的男子跟資料照根本不一樣，便仔細追問傅男其他的身份資料，沒想到答不出來的傅男反而控訴警方刁難自己，正當員警還在向他解釋法規時，傅男卻趁隙一溜煙轉身拔腿就跑。

傅男不顧危險直接衝向車水馬龍的大馬路，越過分隔島上的草叢後逃到對面試圖混入人群逃逸，但2名員警窮追不捨，穿越馬路時還差點被機車撞上，所幸最終成功將傅男壓制逮捕，並在他身上搜出約2.91公克的安非他命，全案訊後將傅男依毒品危害防制條例及竊盜通緝移送新北地檢署。

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