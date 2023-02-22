鳳凰城太陽砸了重本，以4支首輪籤網羅名將杜蘭特（Kevin Durant），矢志要拿下總冠軍，他們的奪冠賠率上升到僅次於塞爾提克與公鹿。退役球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）在《Fubo Sports》節目表示，如果杜蘭特這次還無法摘冠，將會是他生涯最重大的挫敗。

亞瑞納斯指出太陽擁有足夠的強力球員，包括杜蘭特、戴文布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）、艾頓（Deandre Ayton），亞瑞納斯斬釘截鐵地說：「毫無疑問，我不知我們幹嘛還要比賽，其中兩個球員有能力砍下50、60甚至70分，這兩人遠投近切，沒有人可以和他們兩人一對一，他們會生吞了你。對方本來只需要防堵戴文布克，現在他們多了杜蘭特，公認是當今最強的得分好手。」

太陽去年在西區準決賽和獨行俠大戰7場落敗，布克、保羅、艾頓7場都有上陣，今年只要沒人受傷，亞瑞納斯認為太陽相當於把冠軍拿到手了。

杜蘭特本季場均29.7分、55.9%投籃命中率，布克26.6分、47.6%命中率，而且兩人都是不需要控球的攻擊手。亞瑞納斯提到保羅是史上「助攻失誤比」最佳的控衛，「當比賽進入最後5分鐘，保羅在場上的時候，他只會有0.3次失誤，他會確保球隊最大的獲勝機率。如果他們這樣還不能贏，那將會是杜蘭特生涯最重大的失敗。」