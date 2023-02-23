「中國地震台網」測定，塔吉克、新疆邊境地區附近，在今（23）日上午8時37分發生芮氏規模7.2地震，地震深度僅10公里，震央位置為北緯37.98度、東經73.29度。
上午8時55分發生芮氏規模4.8地震，地震深度同樣僅10公里，震央位置為北緯38.09度、東經73.25度，就在稍早地震的附近。
上午8時57分，再度發生芮氏規模4.5地震，地震深度10公里，震央位置為北緯38.12度、東經73.31度，3連震都在同一個小區域。
「中國地震台網」測定，塔吉克、新疆邊境地區附近，在今（23）日上午8時37分發生芮氏規模7.2地震，地震深度僅10公里，震央位置為北緯37.98度、東經73.29度。
上午8時55分發生芮氏規模4.8地震，地震深度同樣僅10公里，震央位置為北緯38.09度、東經73.25度，就在稍早地震的附近。
上午8時57分，再度發生芮氏規模4.5地震，地震深度10公里，震央位置為北緯38.12度、東經73.31度，3連震都在同一個小區域。
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