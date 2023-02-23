台北市大同分局日前接獲銀行員電話，疑有婦人遭詐騙欲匯款20萬，警方接獲通報後，立即派員前往，員警到場後耐心向民眾勸說，並提供案例向他說明，婦人才驚覺自己遭到詐騙，所幸銀行員及警方及時制止，未讓詐騙集團得逞。

警方表示，日前接獲合作金庫雙連分行行員來電，有一女子欲臨櫃轉帳疑似遭詐騙，警員林善軍接獲指派，為避免民眾財物損失，林員迅速趕赴現場。陳姓女子（73歲）說上午接到一通未知號碼來電，對方自稱健保局人員並謊稱陳女積欠健保費用，將交由法院人員致電說明處理後續情形，而後即接到自稱陳警官的來電，謊稱陳女涉及刑事案件，自身帳戶將遭銀行凍結，遂假意幫忙渠保管錢財。個性單純的陳女聽信其言，當下便不疑有他至銀行欲匯款20萬元，經行員於關懷提問時察覺有異，遂與警方聯手向陳女勸說，經林員解釋此為詐騙集團慣用手法，並向陳女宣導此為典型之「假檢警」詐騙，搜尋與本案相類似之案情的詐騙手法新聞及說詞矛盾之處予渠參考，陳女驚覺遭到詐騙，決定不匯款，並感謝警方即時提供相關訊息，成功協助攔阻。

大同分局呼籲，檢警單位均不會透過電話方式要求民眾匯款、提供帳戶資料、存摺資料等，亦不會要求其面交代保管財物，如有接獲類似電話均為詐騙，切勿輕信其言，需再三查證，本分局持續更新詐騙犯罪手法資料庫，供民眾參考、注意及防範，防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可撥打110報案專線尋求警方協助。