歐盟碳權價格首度達到每公噸100歐元新高，讓廠商憂心歐盟碳邊境稅（CBAM）上升，出口歐盟產品成本增加。經濟部今安撫說明，強調100歐元是俄烏戰爭導致的短期衝擊，因歐盟碳邊境調整機制設有「免費核配」比例，即使每噸碳價100歐元，對我廠商短期衝擊也有限。

經濟部表示，歐盟碳價突破每公噸100歐元，主因俄烏戰爭後燃煤發電增加，導致發電業應繳納排放額度增加所致，屬短期衝擊。針對歐盟碳價上升對CBAM納管產品出口成本影響，由於目前CBAM納管產品都享有免費核配，出口歐盟產品繳納費用可依比例扣減，對我國出口廠商衝擊不大。

以受CBAM影響較大的鋼鐵業為例，目前歐盟鋼鐵業仍享受100％免費核配待遇，2026年CBAM正式實施後，鋼鐵業該年免費核配比例仍僅降為97.5％，因此廠商只要對出口產品碳含量2.5％繳費。假設屆時歐盟碳價為每噸碳100歐元（3235新臺幣），廠商等於每噸碳只繳了2.5歐元（81新台幣），對廠商短期衝擊有限。

經濟部表示，俄烏戰爭影響對歐洲天然氣供給，歐盟燃煤發電占比因而上升，由2020年12.8％上升至2022年16％，發電業需繳交排放額度（EUA）亦大幅增加。但由於額度供給減少，需求增加，在自由市場運作下，才導致歐盟排放額度價格於3月22日突破每公噸100歐元。

因應俄烏戰爭對能源價格與減碳衝擊，經濟部說將持續追蹤各國碳定價發展動態，並提供廠商相關即時資訊。也會協助廠商推動碳盤查與自願減量，對接國際碳管制規範。