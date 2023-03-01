情人節(2月14日)那天，歐盟議會(European Parliament)在德國史特拉斯堡(Strasbourg)通過了「2035年全面停售燃油汽車」的歷史性決議，然而該決議不到一個月就遭遇重大挑戰，因為德國不滿於歐盟未通過「合成燃料」減免的保證，提言否決2035停售汽車計畫。

美聯社報導，歐盟議會希望能在2050年，實現「溫室氣體淨排放量為零」的目標，因此需要在未來15年內大幅降低汽車碳排放比例。立法者和成員國去年達成初步協議，汽車製造商在 2030 年，必必須做到新車排放量相對於2021年水準能減少55%，到2035年減少100%，這意味著到2035年，歐盟國家全面禁售任何的燃料油車，這裡說的燃料油，包括汽油、柴油與天然氣。

著名汽車業大國的德國，希望這個決議能稍微有一些彈性，也就是使用「合成燃料」的汽車應可獲得通融。所謂合成燃料，是利用人工合成法(Fischer–Tropsch process，費托合成)製作的碳基燃料，由於合成燃料的製作過程使用電力與二氧化碳，而電力的來源可以來自再生能源、二氧化碳可從空氣中捕獲，因此就理論上來說，使用合成燃料的汽車，並不會增加大氣中的碳排放。

德國交通部長威斯辛(Volker Wissing)表示，歐盟委員會對德國的建議案還沒有回覆，因此德國不會支持2035禁汽車令。

威斯辛表示，大量生產合成燃料是關鍵，以滿足 2035 年之前銷售的汽車，以及大卡車、輪船和飛機的需求。他在柏林對記者說：「歐盟委員會應該提出法規，允許內燃引擎交通工具在 2035 年之後採登記制，列冊的車輛只准許使用合成燃料，這樣也不會增加環境負擔。」

這個問題的關鍵在於，汽車業是德國的重要支柱產業，德國很難在未來15年後完全轉型到電動汽車，屆時將是德國嚴重的生計問題。

不過，批評人士說，雖然在理論上，使用合成燃料的汽車符合碳中和，但是合成燃料的產量不多，它應該優先供應給無法使用電動技術的航空業，而汽車在是可以被電動車給完全取代的。

綠色和平組織發言人表示，研究表明，以電力生產合成燃料並不划算，其相同的電力可驅動電動車五倍的里程。「這種低效且昂貴的燃料(合成燃料)並不會對汽車發揮作用，尤其是 2035 年的新車。德國汽車工業應該專心投資電動汽車，而不是其他旁門左道。」