2019年「威士特丹號」駛抵花蓮港，碼頭安排迎賓表演。（花蓮港務分公司提供／王志偉花蓮傳真）

疫情大爆發後，國際郵輪紛紛停駛，經過近3年的「禁郵令」，花蓮港3月初將迎來首艘國際郵輪「諾蒂卡號」，約600多名歐美遊客將到花蓮1日遊玩，走訪太魯閣等國際級風景區。疫情開放後，國際郵輪花蓮港航程已排到明年，2年會有16航次駛抵花蓮港，重啟郵輪旅遊熱潮。

疫情紛擾近3年，我國去年10月開放國境，花蓮港務分公司因應國際郵輪景氣復甦，結合港區各公務機關盤點場站設施，拜會花蓮縣政府觀光處，針對郵輪船期、觀光大使、觀光計程車、安排迎賓表演等進行意見交流。

港務花蓮分公司經理蔡青萍表示，花蓮港即將迎來睽違已久的郵輪「諾蒂卡號」，預計在３月10日抵達花蓮港，乘載約600名歐美旅客，當天駛抵花蓮港時間約上午8時下船，由雄獅旅遊承辦相關旅遊行程，主要參訪太魯閣國際景點等，當天傍晚約5時離港。

當天花蓮港務分公司迎接疫情解封國際郵輪復航，安排拖船噴水迎賓、贈首航紀念牌及具地方特色的迎賓表演等活動，歡迎首艘國際郵輪抵港。

蔡青萍表示，為歡迎郵輪來台，花蓮港務分公司向相關郵輪業者行銷花蓮港。解封前，也先後拜訪星馬、歐洲及日本區域航商業者，行銷台灣特色，提供碼頭碇泊費、旅客服務費及航次累計優惠等行銷獎勵措施，吸引國際郵輪旅客來台觀光。

花蓮港今年接獲郵輪預報9航次；明年國際郵輪預報7航次，2年16航次共計有1萬8千名旅客，多數來自歐美等國家，並陸續增加中。港務人員說，可能疫情憋太久，國際郵輪行程受到歡迎，台灣也是觀光勝地之一，重啟郵輪觀光熱潮。