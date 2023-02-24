文高一用地將興建網球場，今天舉行動土典禮。（陳淑娥攝）

台中大豐原地區沒有公立網球場可供使用，球友只能驅車前往他處運動，在立委江啟臣及市議員陳本添努力奔走下，三豐路旁公有地「文高一」將興建當地首座公立網球場，24日舉行動土典禮，預計年底完工啟用。

市議員陳本添指出，「文高一」用地已禁葬十餘年，卻一直沒有做其他用途。在前朝林佳龍市長任內，就向市府爭取1200萬元整理場地，但卻發生得標廠商只顧盜挖石頭情形。

在第一標廠商被起訴後，再次招標又發生同樣盜採石頭情形，而後第二標廠商又被起訴，也因此留下4樓深、寬幾十公尺的大洞，此後荒廢了2年多，整個「文高一」用地束之高閣。

陳本添表示，直至市長盧秀燕上任後，特別偕同立委江啟臣爭取，取得市府大力支持。3年來建設局在二處工地找到土方，找來932輛卡車協助載運，耗費1萬3000立方米土方，總算填補遭盜挖石頭後留下的大洞 ，後續再向市府爭取2000萬經費，興建四面網球場，希望能造福所有的網球愛好者。

陳本添說，長久以來，愛好網球的朋友一直希望豐原有公立網球場，才能有場地訓練在地小孩。如今，文高一用地將興建網球場，今日舉行動土典禮，預計年底就可完工，是地方的一大福音。