正在施工中的台中市南屯區多功能球場，是地方爭取多年才拍板，但市議員何文海說，該場地的網球場邊界異常狹窄，恐導致民眾使用困難，怒批施工單位未依照球種需求做正確的規畫，根本是敷衍草率行事。台中市教育局指出，有發現球場緩衝區較窄小的問題，已要求設計單位提出修正方案。

台中市南屯區近幾年人口數持續增加，目前全區人口數已突破17萬，何文海表示，配合民眾運動風氣盛行，他與立委張廖萬堅等人多次爭取增設運動場地，歷經多次會勘、舉辦說明會，去年成功爭取在文中46場地闢建多功能綜合球場。

何文海表示，球場的規畫應該針對不同種類運動做安排，但多功能球場內的網球場明顯背道而馳，據他多次到現場了解，發現網球場邊界的寬度、深度都太狹小，恐無法負擔民眾運動時的需求，未來若在該場地打網球，需要救球時，可能會有撞上圍欄的風險，安全堪憂。

何文海呼籲，市府應重新檢視多功能球場的設計，並安排專業人士協助規畫，而非囫圇吞棗的施工，造成烏龍情況；未來將持續追蹤工程進度與品質，也要求相關單位上緊發條，避免再發生類似情況，讓多功能球場今年能如期且如質完工。

教育局指出，多功能綜合球場為110年體育署核准的補助經費，將闢建風雨籃球場、網球場及5人制足球場，目前教育局已發現網球場緩衝區狹窄的問題，並責成學校要求設計單位檢討、提出修正，將儘速改善。