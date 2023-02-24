執委會的工業事務主管布雷頓(Thierry Breton)宣布了執委會的禁令，但拒絕透露執委會是否有遭遇到相關的網路意外事件。

一位官員在周四說，歐盟理事會的工作人員也必須在自己個人手機卸載抖音，手機才能進入理事會的相關服務。

對此抖音回應，對於執委會在作出禁令之前，沒有與公司進行接觸，感到失望和驚訝。

歐盟執委會在聲明中表示，這一決定將適用於工作用手機、個人手機和裝置。「為了提高網路安全，歐盟執委會企業管理委員會已經決定，暫停將TikTok App安裝於公家裝置，以及註冊為歐盟執委會行動裝置服務的個人裝置」。

聲明補充說：「這項措施旨在保護執委會不受網路安全威脅，以及防止可能被用來對執委會工作環境發動網路攻擊的行動」。

歐洲議會一位發言人表示：「相關部門也在監控和評估所有可能與App有關的資料洩露問題，在對歐洲議會提出正式建議之前，將先考量執委會的評估」。